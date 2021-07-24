Генеральный менеджер «Рейнджерс» объяснил обмен Бучневича в «Сент-Луис»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».
«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз». Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейса, утверждает Джереми Рутерфорд.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности "+12". Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.
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