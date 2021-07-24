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Свечков поделился эмоциями от драфта. Его выбрал «Нэшвилл»

Свечков поделился эмоциями от драфта. Его выбрал «Нэшвилл»
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Российский нападающий Фёдор Свечков поделился эмоциями после того, как его задрафтовал «Нэшвилл Предаторз».

«Я был очень счастлив тому, что меня выбрал «Нэшвилл». Я смотрю в будущее с мыслями о том, как построю карьеру в НХЛ. Надеюсь, что приеду в Северную Америку как можно быстрее. Как я смотрел церемонию драфта? Ждал, когда назовут мою фамилию. Увидел её по телевизору и почувствовал, что на седьмом небе от счастья, потому что попал в такую организацию как «Нэшвилл Предаторз», — приводит слова Свечкова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Последовал вопрос, игроком какого типа видит себя сам Фёдор. На это Свечков ответил, что считает себя снайпером и вместе с тем плеймекером с хорошим хоккейным чутьем: «При этом я бы не хотел сравнивать себя с каким-то энхаэловским игроком. Я хочу быть похож сам на себя», — сказал хоккеист.

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