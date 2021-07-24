Боумэн — о Джонсе: «Чикаго» не пошёл бы на сделку без уверенности в подписании контракта

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен с «Коламбус Блю Джекетс», в результате которого команду пополнил защитник Сет Джонс.



«Это тот защитник, которого мы искали довольно долгое время. Возможность добавить его в наш состав — огромный шаг вперёд. Думаю, что он изменит лицо нашей защиты и нашей команды в целом.



Мы наблюдали за тем, как он становится топ-защитником. Это один из немногих игроков, кто может делать всё. Он готов брать на себя почти половину игрового времени, нам нравится его универсальность и дух соперничества. Он выделяется своими габаритами, у него отличное катание, кроме того, он способен противостоять лучшим игрокам соперника. Это тот парень, которого вы хотели бы видеть на льду в любой ситуации.



Найти возможность заполучить такого игрока непросто. Если она появляется, нужно сделать всё, что в ваших силах, чтобы использовать её. Конечно, мы не пошли бы на сделку, если бы не были уверены в том, что подпишем с ним контракт», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

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