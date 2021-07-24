Экс-хоккеист СКА и участник Олимпиады-2006 умер от коронавируса

Казахстанский тренер Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни от коронавируса, сообщает группа клуба «Алматы» во «Вконтакте».



Он должен был войти в штаб клуба «Алматы» в наступающем сезоне.



Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик».



В составе сборной Казахстана он играл на Олимпиаде-2006 в Турине.

В чемпионате России спортсмен отыграл 469 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи, суммарно набрав 67 очков при показателе полезности "-2" и 308 минутах штрафного времени.

В Континентальной хоккейной лиге Пупков отыграл всего один сезон (за «Химик») — 2008/2009. Защитник сыграл семь матчей, набрав 3 (1+2) очка.