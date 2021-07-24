Экс-хоккеист СКА и участник Олимпиады-2006 умер от коронавируса
Поделиться
Казахстанский тренер Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни от коронавируса, сообщает группа клуба «Алматы» во «Вконтакте».
Он должен был войти в штаб клуба «Алматы» в наступающем сезоне.
Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик».
В составе сборной Казахстана он играл на Олимпиаде-2006 в Турине.
В чемпионате России спортсмен отыграл 469 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи, суммарно набрав 67 очков при показателе полезности "-2" и 308 минутах штрафного времени.
В Континентальной хоккейной лиге Пупков отыграл всего один сезон (за «Химик») — 2008/2009. Защитник сыграл семь матчей, набрав 3 (1+2) очка.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
14:58
-
14:55
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
13:46
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:19
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:44
-
09:16
-
08:37
-
08:13
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
05:36
-
03:27
-
03:24
-
03:06
-
02:34
-
02:10
-
01:43
-
01:33
-
01:15
- 23 июля 2021
-
23:58
-
23:04
-
22:52
Партнерский контент