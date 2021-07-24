Вячеслав Ушенин забросил первую шайбу «Адмирала» после возрождения

В эти минуты проходит товарищеский матч между минским «Динамо» и «Адмиралом». К концу третьего периода счёт равный — 3:3.

Первую шайбу «Адмирала» после возрождения клуба забросил Вячеслав Ушенин. В ходе атаки за шесть секунд до завершения стартового отрезка встречи нападающий нанёс мощный и точный бросок, пробив Патрика Рыбара. Результативная передача на счету Владислава Ушенина.

Видео гола можно посмотреть здесь.

На 33-й минуте уже Владислав с передачи Вячеслава увеличил преимущество дальневосточной команды. На 46-й минуте Данила Климович отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Мосалёв и Тейлор Бек. На 56-й минуте Бек сравнял счёт. Спустя минуту Денис Мосалёв нанёс кистевой бросок и вывел минчан вперёд. На последней минуте основного времени Евгений Григоренко сравнял счёт.