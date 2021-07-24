Генеральный менеджер «Баффало» прокомментировал возможный дебют Пауэра в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс высказался о возможном дебюте защитника Оуэна Пауэра в НХЛ в следующем сезоне. Клуб выбрал игрока под первым номером на драфте-2021.
«Я уже говорил, что мы хотим выбрать не просто сильнейшего хоккеиста на драфте. Нам важно получить ведущего хоккеиста с точки зрения нашего продвижения вперёд. Сделать это не так уж просто.
Дело не в том, чтобы выйти и назвать сильнейшего игрока. Нужно понять, как будет складываться карьера хоккеиста в дальнейшем. Становление спортсмена редко представляет собой прямую линию. Нужно создать условия, чтобы он развивался, рос, готовился к тому, чтобы стать игроком НХЛ.
В нашей лиге тяжело играть. И мы не хотели бы совершить ошибку, поставив человека в ситуацию, когда он будет только пробовать свои силы. Мы хотим, чтобы он был полностью готов играть в НХЛ», — приводит слова Адамс официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее хоккеист сообщил, что не исключает возможности провести ещё один год в студенческой лиге.
- 24 июля 2021
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