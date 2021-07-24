«Не могу поверить в случившееся». Пауэр — о том, что его задрафтовал «Баффало»

Защитник Оуэн Пауэр прокомментировал тот факт, что «Баффало Сэйбрз» выбрал его под общим первым номером на драфте НХЛ-2021.
«Это особенный момент, я мечтал о нём всю жизнь. До сих пор не могу поверить в случившееся. Я невероятно рад стать частью «Сэйбрз» и готов двигаться дальше», — приводит слова Пауэра официальный сайт НХЛ на русском языке.
Перед драфтом игрок заявлял, что может провести следующий сезон в NCAA, где выступает за университет Мичигана. Последним на данный момент первым номером, не сыгравшим в НХЛ в первом сезоне после драфта, является Эрик Джонсон (2006 год, «Сент-Луис»). Он дебютировал в лиге годом позже.
В минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла сыграть в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.
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