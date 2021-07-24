Генменеджер «Баффало» – о выборе Пауэра на драфте: он просто всесторонне хороший игрок

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс поделился мнением о выборе защитника Оуэна Пауэра под первым номером на драфте НХЛ-2021.



«Оуэн произвёл огромное впечатление тем, как он ведёт себя на льду в каждом компоненте своей игры.



Его игра с шайбой, его баланс, его чтение игры в обороне и владение клюшкой, его хоккейный IQ… Мне нравятся его габариты, мне нравится его катание. Он просто всесторонне хороший игрок, и мы действительно считаем, что он будет продолжать становиться всё лучше и лучше», – цитирует Адамса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла сыграть в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.



Ранее хоккеист сообщил, что не исключает возможности провести ещё один год в студенческой лиге.