«Колорадо» подписал шестилетний контракт с Кейлом Макаром на сумму $ 54 млн
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«Колорадо Эвеланш» подписал шестилетний контракт с защитником Кейлом Макаром, сообщает официальный сайт «Эвеланш».
Как сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере», каждый год игрок будет получать $ 9 млн.
«Всего за два сезона Кейл уже зарекомендовал себя как один из лучших защитников Национальной хоккейной лиги. Его способность играть в любых ситуациях и на обоих концах льда делает его поистине уникальным, и мы очень рады, что он на долгие годы закрепит позицию защитника в нашей команде», – цитирует исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Колорадо» Джо Сакича официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне Макар провёл 44 матча в регулярке и набрал 44 очка (8+36). В плей-офф на счету хоккеиста 10 очков (2+8) в 10 встречах.
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