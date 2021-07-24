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Колосов — первый белорусский вратарь в истории, выбранный на драфте НХЛ

Колосов — первый белорусский вратарь в истории, выбранный на драфте НХЛ
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«Филадельфия Флайерз» выбрала на драфте НХЛ голкипера Алексея Колосова под общим 78-м номером. Он стал первым голкипером из Беларуси, выбранным на драфте.

В прошедшем сезоне голкипер провёл девять матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе минского «Динамо» и оформил один шат-аут, а также сыграл в белорусской Экстралиге за «Динамо Молодечно».

В белорусском чемпионате вратарь принял участие в 10 играх регулярки и двух матчах плей-офф.

Также голкипер выступал на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Латвии, и провёл четыре матча на групповом этапе.

По итогам прошлого сезона «Флайерз» набрали 58 очков в 56 встречах, заняли шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.

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