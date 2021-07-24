«Лос-Анджелес Кингс» выбрали Кирилла Кирсанова на драфте НХЛ

«Лос-Анджелес Кингс» выбрали на драфте НХЛ защитника петербургского СКА Кирилла Кирсанова под общим 84-м номером.
Воспитанник СКА Кирилл Кирсанов в прошедшем сезоне выступал затри команды системы петербургских армейцев. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист играл за основную команду СКА и провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и отдал в них три результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна передача девяти встречах.
В МХЛ Кирсанов играл за «СКА-1946» и провёл восемь матчей в регулярке, отдав также три передачи. В плей-офф защитник отметился одним голом в двух встречах.
Также хоккеист играл в ВХЛ за «СКА-Неву» – два очка в четырёх играх.
По итогам прошлого сезона НХЛ «Кингс» заняли шестое место в таблице Западного дивизиона и не вышли в плей-офф.
- 24 июля 2021
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