Зито: Райнхарт зарекомендовал себя одним из лучших комбинирующих бомбардиров лиги
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал переход в команду нападающего Сэма Райнхарта в результате обмена с «Баффало Сэйбрз». «Баффало» получил выбор на драфте НХЛ-2022 в первом раунде, а также голкипера Девона Леви.
«Сэм зарекомендовал себя одним из лучших комбинирующих бомбардиров лиги. Мы очень рады, что он стал членом «Пантерз».
Его бойцовские качества и желание побеждать однозначно подойдут культуре, которую мы создаём в Южной Флориде», – цитирует Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.
В прошедшем сезоне НХЛ Райнхарт принял участие в 54 встречах, в которых забросил 25 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 40 очков при показателе полезности "-28".
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