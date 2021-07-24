Зито: Райнхарт зарекомендовал себя одним из лучших комбинирующих бомбардиров лиги

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал переход в команду нападающего Сэма Райнхарта в результате обмена с «Баффало Сэйбрз». «Баффало» получил выбор на драфте НХЛ-2022 в первом раунде, а также голкипера Девона Леви.



«Сэм зарекомендовал себя одним из лучших комбинирующих бомбардиров лиги. Мы очень рады, что он стал членом «Пантерз».



Его бойцовские качества и желание побеждать однозначно подойдут культуре, которую мы создаём в Южной Флориде», – цитирует Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.



В прошедшем сезоне НХЛ Райнхарт принял участие в 54 встречах, в которых забросил 25 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 40 очков при показателе полезности "-28".