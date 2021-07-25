«Омск – город чемпионов». «Авангард» отреагировал на победу Бацарашкиной на ОИ-2020

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард», который в минувшем сезоне завоевал Кубок Гагарина, отреагировала на победу представительницы России на Олимпийских играх – 2020 Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.
«Первое золото России на ОИ в Токио — у омички!
Виталина Бацарашкина стала лучшей в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» и установила новый рекорд, набрав 240,3 очка — это лучший результат в истории Игр!
Гордимся! Омск — город чемпионов!» — гласит сообщение пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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