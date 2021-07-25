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Защитник «Колорадо» Макар прокомментировал заключение нового контракта на $ 54 млн

Защитник «Колорадо» Макар прокомментировал заключение нового контракта на $ 54 млн
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Защитник Кейл Макар поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Колорадо Эвеланш».

«Я невероятно счастлив, что в течение как минимум шести ближайших лет буду называть Денвер своим домом.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы завоевать Кубок Стэнли для лучших в НХЛ болельщиков.

Мои партнёры по «Эвеланш» — потрясающие люди, и я им очень благодарен, потому что они помогают показывать мне максимальные способности.

Я хочу выразить уважение семье Кронке, генеральному менеджеру Джо Сакику и его помощнику Крису Макферленду за то, что верят в меня в долгосрочной перспективе», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» подписал шестилетний контракт с защитником Кейлом Макаром. Каждый год игрок будет получать $ 9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 54 млн.

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