Защитник «Колорадо» Макар прокомментировал заключение нового контракта на $ 54 млн

Защитник Кейл Макар поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Колорадо Эвеланш».
«Я невероятно счастлив, что в течение как минимум шести ближайших лет буду называть Денвер своим домом.
Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы завоевать Кубок Стэнли для лучших в НХЛ болельщиков.
Мои партнёры по «Эвеланш» — потрясающие люди, и я им очень благодарен, потому что они помогают показывать мне максимальные способности.
Я хочу выразить уважение семье Кронке, генеральному менеджеру Джо Сакику и его помощнику Крису Макферленду за то, что верят в меня в долгосрочной перспективе», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «Колорадо Эвеланш» подписал шестилетний контракт с защитником Кейлом Макаром. Каждый год игрок будет получать $ 9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 54 млн.
- 25 июля 2021
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23
-
02:56
-
01:33
- 24 июля 2021
-
23:52
-
23:36
-
22:58
-
22:50
-
22:30
-
22:17
-
21:48
-
21:29
-
21:05
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:08
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:45