Защитник «Колорадо» Макар прокомментировал заключение нового контракта на $ 54 млн

Защитник Кейл Макар поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Колорадо Эвеланш».



«Я невероятно счастлив, что в течение как минимум шести ближайших лет буду называть Денвер своим домом.



Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы завоевать Кубок Стэнли для лучших в НХЛ болельщиков.



Мои партнёры по «Эвеланш» — потрясающие люди, и я им очень благодарен, потому что они помогают показывать мне максимальные способности.



Я хочу выразить уважение семье Кронке, генеральному менеджеру Джо Сакику и его помощнику Крису Макферленду за то, что верят в меня в долгосрочной перспективе», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» подписал шестилетний контракт с защитником Кейлом Макаром. Каждый год игрок будет получать $ 9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 54 млн.