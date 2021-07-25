Генменеджер «Вашингтона» рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Самсоновым

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что уже провёл предварительные переговоры с агентством Newport Sports, которое представляет интересы 24-летнего голкипера Ильи Самсонова. На следующей неделе вратарь может стать ограниченно свободным агентом.



Маклеллан полагает, что характер переговоров с агентством после открытия рынка изменится и стороны смогут заключить промежуточный контракт.

«В минувшем сезоне он играл немного нестабильно, так что промежуточный контракт отвечает интересам обеих сторон. Надеюсь, он или его представители понимают, что это выгодно всем. Это логично», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2,69 и проценте отражённых бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.