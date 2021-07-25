В «Вашингтоне» рассказали о планах на рынке свободных агентов. У «Кэпиталз» есть $ 9,7 млн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что клуб не намерен активно участвовать в работе рынка неограниченно свободных агентов, так как у «столичных» остаётся совсем немного места под потолком зарплат ($ 81,5 млн). Генеральный менеджер подтвердил, что пытается за счёт обменов освободить средства.
«Вопрос в том, сколько игроков нам нужно обменять, чтобы двигаться вперёд поступательно. Исходя из этого, мы будем принимать решения на рынке», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, что сейчас платёжная ведомость «Вашингтона» составляет чуть более $ 71,7 млн. Таким образом, у «Кэпиталз» есть всего $ 9,7 млн под потолком зарплат. «Столичные» собираются продлить контракты с Александром Овечкиным и Ильёй Самсоновым.
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