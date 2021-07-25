Генменеджер «Виннипега»: скауты твердили в один голос: «Чибриков, мы не можем пройти мимо»

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал тот факт, что клуб задрафтовал российского нападающего Никиту Чибрикова.
«Когда подходила очередь, все фамилии до и после него в нашем списке были уже зачёркнуты. Наши скауты твердили в один голос: «Чибриков, Чибриков, мы не можем пройти мимо». Вот мы и не прошли», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «Виннипег Джетс» выбрал на драфте НХЛ-2021 форварда петербургского СКА Никиту Чибрикова под общим 50-м номером. Воспитанник московского «Динамо» проводил прошедший сезон в системе СКА и выступал за три команды. В КХЛ форвард провёл за основную команду армейцев 18 матчей и набрал в них два очка: забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.
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