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Каменский: НХЛ не едет в Пекин — увы, это самый вероятный сценарий

Каменский: НХЛ не едет в Пекин — увы, это самый вероятный сценарий
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

«Поедет ли НХЛ на Олимпиаду в Пекин? Месяц назад был уверен, что НХЛ всё-таки отправится в Китай, были позитивные прогнозы, ИИХФ и НХЛ даже называли даты принятия окончательного решения. Но затем всё как-то заглохло. Откровенно говоря, такая неясность и такое отношение к главному турниру мирового хоккея огорчают.

Мой прогноз? Как ни жаль, но, судя по всему, мировой хоккей ждёт негативный сценарий — НХЛ пропустит Пекин. Несмотря на то, что практически все хоккеисты НХЛ едины в своём желании сыграть на Олимпиаде. Но их профсоюз определяет отнюдь не всё.

Проблема в пандемии или в финансах? Так одно цепляет другое. Болезнь в общем-то не отступает, суммы страховок растут, а НХЛ ведёт жёсткую финансовую политику. Сомневаюсь, что с лигой удастся договориться, хотя хотел бы ошибиться.

НХЛ уже предусмотрела в календаре трёхнедельную паузу на Олимпиаду? Это не фактор, сегодня пауза есть, завтра календарь переверстывается, и её уже нет, у НХЛ имеется такой опыт. Кстати, в чемпионате КХЛ пауза на неделю-полторы больше, это говорит об отношении нашей Лиги к интересам сборной России, всего мирового хоккея.

Какой сценарий более выгоден России? Моё мнение: наша команда способна сохранить титул олимпийского чемпиона и с энхаэловцами, и без них. Будем болеть за нашу сборную в любом формате», — приводит слова Каменского издание Russia-Hockey.ru.

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