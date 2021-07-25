Ворачек узнал об обмене в «Коламбус» во время рыбалки
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Форвард Якуб Ворачек поделился впечатлениями от обмена в «Коламбус Блю Джекетс» из «Филадельфии Флайерз».
«Довольно активно читаю соцсети, поэтому знал, что сделка состоится, но не знал, где и когда. Моя девушка сказала мне, чтобы я просто положил телефон, ведь это произойдёт в наименее ожидаемое время. Я рыбачил со своей семьёй, и у меня не было телефона при себе. Я получил около 10 пропущенных звонков от генменеджера «Филадельфии» Чака Флетчера, и он сказал, что меня обменяли, так что моя девушка была права», — приводит слова Ворачека официальный сайт НХЛ.
В результате обмена Ворачека «Коламбус» отдал форварда Кэма Аткинсона. В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.
Новость по теме«Коламбус» обменял в «Филадельфию» Аткинсона и получил Ворачека
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