Ворачек узнал об обмене в «Коламбус» во время рыбалки

Форвард Якуб Ворачек поделился впечатлениями от обмена в «Коламбус Блю Джекетс» из «Филадельфии Флайерз».



«Довольно активно читаю соцсети, поэтому знал, что сделка состоится, но не знал, где и когда. Моя девушка сказала мне, чтобы я просто положил телефон, ведь это произойдёт в наименее ожидаемое время. Я рыбачил со своей семьёй, и у меня не было телефона при себе. Я получил около 10 пропущенных звонков от генменеджера «Филадельфии» Чака Флетчера, и он сказал, что меня обменяли, так что моя девушка была права», — приводит слова Ворачека официальный сайт НХЛ.



В результате обмена Ворачека «Коламбус» отдал форварда Кэма Аткинсона. В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

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