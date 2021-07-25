«Каролина» сделала предложение третьему бомбардиру команды Даги Хэмилтону

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о ходе переговоров с защитником Даги Хэмилтоном.

«Задача № 1 для нас — подписать его. В этом плане ничего не изменилось. Обе стороны согласны, что вопрос должен быть решён до открытия рынка свободных агентов (28 июля), потому что нам потребуется защитник, если этого не произойдёт. Мы не можем позволить себе ждать, когда Даги примет решение. Мы хотим, чтобы он остался в команде и надеемся, что закроем тему на этой неделе.

Думаю, что сторона Даги узнала, как обстоят дела на рынке, что он может там получить. Я чувствую себя хорошо. Знаю, что Даги в курсе, что мы можем ему предложить. Вот только мы не знаем, что он думает по этому поводу. Все зависит от агента и меня. Мы должны договориться об обоюдовыгодной сделке. Я считаю, что мы в состоянии это сделать. Возможно, где-то ещё он получит больше, но мы говорим о команде, которая хочет выиграть Кубок. Нам нужны ресурсы во всех линиях, чтобы собрать лучший вариант состава. У нас есть соображения по поводу Даги. Он знает, о чём идёт речь. Мы сделали ему предложение и будем придерживаться выбранного нами курса», — приводит слова Уодделла официальный сайт НХЛ на русском языке.