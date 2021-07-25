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Быков: тренерам сборной не стоит перекидывать ответственность на наставников клубов

Быков: тренерам сборной не стоит перекидывать ответственность на наставников клубов
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о последних результатах национальной команды.

«Стоит ли всерьёз опасаться результатов на предстоящей Олимпиаде в Пекине? Давайте немного оптимизма: у нас огромный потенциал среди игроков. В этом сезоне Василевский и Кучеров стали обладателями Кубка Стэнли, есть много перспективных ребят в КХЛ.

Мне сложно судить о процессах со стороны, но, на мой взгляд, тренерам национальной команды не стоит перекидывать ответственность на клубных специалистов. Мол, не так подготовили хоккеиста, не в той кондиции он у нас оказался. Ведь сейчас те, кто работают в сборной России, также трудятся в клубе. Получается, они критикуют сами себя.

Порой руководителям нашего хоккея, а также руководителям клубов, не хватает открытости? Абсолютно согласен. Вот вам последний пример — ситуация с уходом Игоря Никитина из ЦСКА. Ведь ни один работник клуба никому ничего не объяснил — за что, почему, зачем. Началась предсезонная подготовка, и отставка стала громом среди ясного неба. Уж если убирают тренера, то делают это как правило по окончании сезона.

И тут же в СМИ появляется вброс про возможное назначение Никитина в СКА и сборную России? Вот именно. С другой стороны, а что прикажете думать болельщикам и журналистам, если нет никаких официальных комментариев? Причём самим действующим лицам руководство клуба тоже многого не объяснило.

Никитин мне дал понять, что не ожидал такого поворота. Да и Серёга Фёдоров, мой друг, с которым очень долго играли вместе, сказал, что как-то всё это спонтанно для него получилось», — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

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