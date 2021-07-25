Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» рассматривает Хэмилтона и Савара кандидатами на замену травмированного Уэбера

«Монреаль» рассматривает Хэмилтона и Савара кандидатами на замену травмированного Уэбера
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» ищут игрока на замену защитнику Ши Уэберу.

Как сообщает The Fourth Period, среди основных кандидатов числятся Даги Хэмилтон и Дэвид Савар. Ранее «Монреаль» уже провёл переговоры с Хэмилтоном, но в клубе нет уверенности в том, что долгосрочный контракт и зарплата в районе $ 7-8 млн, которую требует игрок, будет правильным шагом. У «Хабс» был интерес к Савару ещё до того, как он пришёл в «Тампу», и они собираются снова рассмотреть эту кандидатуру после открытия рынка свободных агентов.

Отмечается, что обоими игроками интересуются многие команды, включая «Нью-Джерси» и «Колорадо».

Напомним, ранее стало известно, что Уэбер пропустит следующий сезон из-за многочисленных травм и, возможно, завершит профессиональную карьеру.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021