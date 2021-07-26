Стали известны подробности вероятного нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном»

Стали известны подробности вероятного нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Известный хоккейный журналист и обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts высказал мнение о том, что «столичные» предложат капитану соглашение либо на три года, либо на четыре. Заработная плата россиянина в каждом из случаев составит около $ 10 млн в год.
С 28 июля 35-летний российский форвард будет находиться в статусе неограниченно свободного агента.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате россиянин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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