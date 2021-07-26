Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» не сделал Кагуну и Хайре квалификационные предложения

«Эдмонтон» не сделал Кагуну и Хайре квалификационные предложения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающие Доминик Кагун и Джуджхар Хайра не получили квалификационных предложений от «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте команды.

Хоккеисты находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Также клуб не сделал предложение защитнику Теодору Леннстрему.

В свою очередь, квалификационные предложения получили Кайлер Ямамото, Тайлер Бенсон, Купер Мароди и Стюарт Скиннер.

В прошедшем сезоне Хайра принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и 42 минутах штрафного времени. На его счету ещё четыре встречи и 1 (1+0) очко в плей-офф. Ему 26 лет.

На счету 26-летнего Кагуна 48 матчей в регулярке и 15 (9+6) очков. В плей-офф он сыграл две встречи без очков.

Новость по теме
«Сиэтл» подписал одного из лучших защитников-бомбардиров «Эдмонтона» на 4 года и $ 16 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021