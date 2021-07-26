«Эдмонтон» не сделал Кагуну и Хайре квалификационные предложения

Нападающие Доминик Кагун и Джуджхар Хайра не получили квалификационных предложений от «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте команды.



Хоккеисты находятся в статусе ограниченно свободных агентов.



Также клуб не сделал предложение защитнику Теодору Леннстрему.



В свою очередь, квалификационные предложения получили Кайлер Ямамото, Тайлер Бенсон, Купер Мароди и Стюарт Скиннер.

В прошедшем сезоне Хайра принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и 42 минутах штрафного времени. На его счету ещё четыре встречи и 1 (1+0) очко в плей-офф. Ему 26 лет.

На счету 26-летнего Кагуна 48 матчей в регулярке и 15 (9+6) очков. В плей-офф он сыграл две встречи без очков.