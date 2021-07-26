Подъяпольский: готовность к НХЛ смотрят другие люди. Вот пусть они и оценивают меня

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский высказался о перспективе через два года перейти в клуб НХЛ.



«Какие факторы повлияли на моё решение продлить контракт с клубом на два года? В первую очередь то, что меня здесь всё устраивает. И в плане игры — мне хватает игрового времени. И в плане тренерского штаба — он остался прежним. Болельщики здесь отличные. В целом ты всё уже знаешь здесь и понимаешь. Мне хотелось остаться, и я остался здесь.



Можно ли сказать, что нынешний контракт с «Северсталью» на два сезона — некий трамплин, где надо выложиться на полную для перспективы в виде НХЛ? Когда ты подписываешь любой контракт, ты понимаешь, чего от тебя хотят.



Ты выкладываешься всегда на полную, потому что понимаешь, что через два года станешь неограниченно свободным агентом, поэтому стараешься показать себя на рынке с лучшей стороны.



Но при всем этом ты выполняешь главную задачу и помогаешь своей команде добиваться определённых целей.



Насколько я готов к НХЛ сейчас? На самом деле я сейчас об этом не думаю. У меня есть контракт с «Северсталью», который я хочу отработать на максимум и внести вклад в успех команды. А готовность к НХЛ смотрят другие люди. Вот пусть они и оценивают меня», — приводит слова Подъяпольского «Охтинский пресс-центр».

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