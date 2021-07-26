В «Миннесоте» считают цену за Айкела слишком высокой

Известный хоккейный журналист и обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts поделился подробностями о возможном обмене капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела в «Миннесоту Уайлд».
Журналист сказал, что в «Миннесоте» считают, что цена на игрока слишком высока.
Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.
- 26 июля 2021
-
15:38
-
15:14
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:48
-
13:26
-
13:17
-
12:42
-
12:16
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:55
-
08:35
- 25 июля 2021
-
23:50
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55