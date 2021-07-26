Нападающий Брэндон Ип вернулся в «Куньлунь». Ему 36 лет

Нападающий Брэндон Ип подписал контракт с командой Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».



36-летний хоккеист вернулся в китайскую команду, договорившись об однолетнем контракте. Договор носит двусторонний характер.



В прошлом сезоне Ип выступал за «Юкурит», где набрал 6 (2+4) очков в 15 матчах чемпионата Финляндии.



До этого форвард играл за «Куньлунь» на протяжении трёх сезонов.

Напомним, в сезоне КХЛ-2020/2021 «Куньлунь» занял 12 место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.



Новый сезон лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия «Авангард» — ЦСКА. «Куньлунь» первую игру проведёт 2 сентября в гостях с «Нефтехимиком».