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Нападающий Брэндон Ип вернулся в «Куньлунь». Ему 36 лет

Нападающий Брэндон Ип вернулся в «Куньлунь». Ему 36 лет
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Нападающий Брэндон Ип подписал контракт с командой Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».

36-летний хоккеист вернулся в китайскую команду, договорившись об однолетнем контракте. Договор носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне Ип выступал за «Юкурит», где набрал 6 (2+4) очков в 15 матчах чемпионата Финляндии.

До этого форвард играл за «Куньлунь» на протяжении трёх сезонов.

Напомним, в сезоне КХЛ-2020/2021 «Куньлунь» занял 12 место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.

Новый сезон лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия «Авангард» — ЦСКА. «Куньлунь» первую игру проведёт 2 сентября в гостях с «Нефтехимиком».

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