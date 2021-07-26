Джонс — о переходе в «Чикаго»: у меня есть шанс поиграть с будущими членами Зала славы

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс прокомментировал переход в клуб.
«Я ещё не вышел на пик карьеры. Я знаю, что могу играть в любых ситуациях, в неравных составах, могу много пользы принести команде. Ради неё я буду делать всё, что потребует тренер. Вот моя задача.
У этого клуба богатейшая история, замечательный генеральный менеджер Стэн Боумэн, отличный менеджмент, который знает, как собрать команду. Тут у меня есть шанс поиграть с будущими членами Зала славы (Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз). Полный набор. Я рад, что буду играть в Чикаго. Мне нравится этот город. Здесь очень любят спорт. Я всегда хотел тут играть, так что я счастлив, что надену свитер «Блэкхоукс», — приводит слова Джонса официальный сайт НХЛ.
Напомним, контракт «Чикаго» с хоккеистом заключён сроком на 8 лет на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Джонс принял участие в 56 встречах за «Коламбус», в которых отметился 28 (5+23) набранными очками при показателе полезности «-18» и 26 минутах штрафного времени. Всего на его счету 580 матчей за карьеру в НХЛ и 286 (65+221) баллов за результативность.
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