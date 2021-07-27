«Флорида» обменяла защитника Строльмана с зарплатой в $ 5,5 млн в «Аризону»
Поделиться
Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс» осуществили обмен, о котором сообщается на официальном сайте «пантер».
В «Аризону» отправились шведский защитник Антон Строльман и белорусский игрок обороны Владислав Колячонок. Также «койоты» получили право выбора выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2024 года. В свою очередь «пантеры» получили право выбора в седьмом раунде драфта-2023.
В минувшем сезоне 34-летний Строльман принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. В плей-офф шведский ветеран лиги не отметился результативными действиями в пяти матчах. Его контракт с зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца следующего сезона.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
04:58
-
04:56
-
03:46
- 26 июля 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:48
-
22:35
-
22:17
-
22:01
-
21:34
-
21:20
-
20:52
-
20:43
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:12
-
18:39
-
18:14
-
18:00
-
17:45
-
17:10
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:48
-
13:26
Партнерский контент