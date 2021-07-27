«Флорида» обменяла защитника Строльмана с зарплатой в $ 5,5 млн в «Аризону»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс» осуществили обмен, о котором сообщается на официальном сайте «пантер».

В «Аризону» отправились шведский защитник Антон Строльман и белорусский игрок обороны Владислав Колячонок. Также «койоты» получили право выбора выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2024 года. В свою очередь «пантеры» получили право выбора в седьмом раунде драфта-2023.

В минувшем сезоне 34-летний Строльман принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. В плей-офф шведский ветеран лиги не отметился результативными действиями в пяти матчах. Его контракт с зарплатой в $ 5,5 млн рассчитан до конца следующего сезона.