«Детройт» подписал новый контракт со шведским защитником Линдстрёмом

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании нового контракта с защитником Густавом Линдстрёмом.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение со шведским хоккеистом заключено сроком на два года и носит односторонний характер. Кэпхит составил $ 850 тыс.



В прошедшем сезоне 22-летний Линдстрём принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 3 (0+3) результативных очка при показателе полезности «+1». Всего в НХЛ у хоккеиста проведено 29 матчей, в которых он отдал четыре голевые передачи при общей полезности «-5».



Защитник был выбран на драфте 2017 года «Детройтом» под общим 38-м номером.



«Ред Уингз» в прошедшем сезоне заняли седьмое место в Центральном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.