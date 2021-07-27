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«Детройт» подписал новый контракт со шведским защитником Линдстрёмом

«Детройт» подписал новый контракт со шведским защитником Линдстрёмом
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«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании нового контракта с защитником Густавом Линдстрёмом.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение со шведским хоккеистом заключено сроком на два года и носит односторонний характер. Кэпхит составил $ 850 тыс.

В прошедшем сезоне 22-летний Линдстрём принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 3 (0+3) результативных очка при показателе полезности «+1». Всего в НХЛ у хоккеиста проведено 29 матчей, в которых он отдал четыре голевые передачи при общей полезности «-5».

Защитник был выбран на драфте 2017 года «Детройтом» под общим 38-м номером.

«Ред Уингз» в прошедшем сезоне заняли седьмое место в Центральном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.

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