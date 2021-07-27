«Сан-Хосе» не сделает квалифицированное предложение форварду Донато
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Райан Донато покинет клуб.
«Сан-Хосе» не собирается делать квалифицированное предложение нападающему Райану Донато, ограниченно свободному агенту с правом арбитража. Игрок, получавший $ 1,9 млн в прошлом сезоне, становится интересным вариантом на рынке», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Грег Вышински.
Отметим, что Донато стал игроком «акул» в октябре 2020 года в результате обмена из «Миннесоты».
В прошедшем сезоне НХЛ 25-летний форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 20 (6+14) результативных баллов при показателе полезности «-11» и 10 минутах штрафного времени.
«Сан-Хосе» занял седьмое место в Западном дивизионе и не сумел продолжить борьбу за Кубок Стэнли.
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