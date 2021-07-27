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Чибриков: встал в полшестого утра. Меня не выбрали в первом раунде драфта, и я лёг спать

Чибриков: встал в полшестого утра. Меня не выбрали в первом раунде драфта, и я лёг спать
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Нападающий Никита Чибриков, которого выбрал «Виннипег Джетс» на драфте НХЛ-2021, рассказал, как наблюдал за драфтом.

«Мне прислали через агента сразу 32 кепки, и когда меня выбрали бы на драфте, нужно было отыскать нужную. Ещё мне дали ссылку, где смотреть драфт. Я же сейчас на сборах со СКА. И вот встал полшестого утра по России, когда первые 15 пиков прошли. Досмотрел до конца первого раунда. Меня не выбрали, я лёг дальше спать. Утром уже была тренировка команды. А вечером меня выбрал «Виннипег». Я как раз поднимал гантелю, стоя на балансировочной платформе», – цитирует Чибрикова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Виннипег» выбрал на драфте НХЛ-2021 форварда петербургского СКА Никиту Чибрикова под общим 50-м номером.

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«Виннипег» выбрал Никиту Чибрикова на драфте НХЛ
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