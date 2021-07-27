Фарм-клуб «Авангарда» обыграл чемпиона ВХЛ в первом матче в истории клуба

Фарм-клуб омского «Авангарда», «Омские Крылья», основанный в текущее межсезонье, обыграл действующего чемпиона Высшей хоккейной лиги «Югру» в первом матче в истории клуба – 3:1.

Автор дебютного гола в истории команды – Сергей Колесников, отличившийся в первом периоде. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, а в составе омичей забил Николай Майоров. Третью шайбу забросил Алексей Прокопенко в пустые ворота.

«Поздравляю «Омские Крылья» с первой победой в истории! Вдвойне приятно обыграть действующего чемпиона ВХЛ, пусть пока в товарищеском матче – это только начало! В добрый путь, желаю игрокам «Крыльев» пробиться в основной состав «Авангарда», пусть таких ребят будет как можно больше — мы со своей стороны сделаем для этого всё возможное», – сказал Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Напомним, ранее у «Авангарда» не было собственного фарм-клуба в ВХЛ. В качестве аффилированного клуба выступал новокузнецкий «Металлург». Также в Молодёжной хоккейной лиге играют «Омские Ястребы».