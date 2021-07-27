Генменеджер «Джетс» – о Чибрикове: думали, как такой игрок может быть свободен?
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Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал выбор нападающего Никиту Чибрикова на драфте НХЛ.
«Когда подходила наша очередь 50-го выбора, мы перестроились, посмотрели в список и увидели, что Чибриков свободен. Среди всех перечеркнутых игроков, уже выбранных на драфте, он выделялся как белое пятно. Нам это сразу бросилось в глаза. Мы сказали друг другу: «Что же происходит?» Как такой игрок, капитан юниорской сборной России, может быть свободен? Ну и решили, что пройти мимо такого парня просто не можем», – цитирует Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «Виннипег» выбрал на драфте НХЛ-2021 форварда петербургского СКА Никиту Чибрикова под общим 50-м номером.
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