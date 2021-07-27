«Вегас» обменяет голкипера Флёри в «Чикаго»

«Вегас Голден Найтс» обменяет голкипера Марка-Андре Флёри в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Пьер Лебрюн в «Твиттере». По информации источника, взамен «Чикаго» получит форварда Микаэля Хаккарайнена.

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флэри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 игр в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16-ти.

«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе и вышел в плей-офф. В Кубке Стэнли-2021 «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс».