«Вегас» обменяет голкипера Флёри в «Чикаго»
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«Вегас Голден Найтс» обменяет голкипера Марка-Андре Флёри в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Пьер Лебрюн в «Твиттере». По информации источника, взамен «Чикаго» получит форварда Микаэля Хаккарайнена.
Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флэри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.
По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 игр в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16-ти.
«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе и вышел в плей-офф. В Кубке Стэнли-2021 «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс».
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