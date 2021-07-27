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Флёри может вернуться в «Питтсбург»

Флёри может вернуться в «Питтсбург»
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Голкипер Марк-Андре Флёри, которого «Вегас Голден Найтс» намерен обменять в «Чикаго», может вернуться в «Питтсбург Пингвинз».

Обмен Флёри застал врасплох «Питтсбург». Есть ощущение, что они попытаются оценить ситуацию и посмотреть, как будут развиваться события с «Чикаго», – написал Роб Росси в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что «Вегас» обменяет Флёри на форварда Микаэля Хаккарайнена. В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе. В плей-офф «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс».

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