«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на пять лет на общую сумму $ 47,5 млн

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Об этом сообщил хоккеист на своей странице в «Твиттере».



Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, хоккеист будет получать $ 9,5 млн в год.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.



В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что клуб не продлевал контракт с хоккеистом из-за драфта расширения НХЛ.