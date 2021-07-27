Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал продление контракта с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал продление контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.
«Алекс – лицо нашей франшизы, и он предан нашей организации и нашему городу. Он воплощает суть нашей франшизы, и мы очень рады, что он продолжит свою карьеру в форме «Кэпиталз» в течение следующих пяти лет», – цитирует Маклеллана журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».
Напомним, российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил контракт с клубом на четыре года.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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