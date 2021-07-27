Владелец «Вашингтона» – Овечкину: давай выиграем ещё Кубок и продолжим творить историю

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал продление контракта российского форварда Александра Овечкина с клубом.

«Величайший человек. Величайший игрок. Величайшая семья. Человек слова. Давай выиграем ещё один Кубок Стэнли. Продолжим творить историю. Рад объявить о продлении контракта с Овечкиным», – написал Леонсис на своей странице в «Твиттере».

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.



В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.