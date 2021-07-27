Хелльберг прилетел в Сочи. Ранее он не мог присоединиться к команде из-за проблем с визой
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Новичок «Сочи» голкипер Магнус Хелльберг прилетел в «Сочи», сообщает клуб в официальном «Твиттере». Ранее генеральный директор клуба Алексей Бадюков говорил, что вратарь не мог присоединиться к команде из-за проблем с визой.
Напомним, 30-летний голкипер текущим летом подписал контракт с «Сочи» после обмена из петербургского СКА. Помимо СКА вратарь выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».
В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на счету игрока две сухие встречи в 10 играх.
По итогам прошлого сезона «Сочи» занял 10-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. СКА занял второе место в той же конференции и дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.
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