Нападающий Шварц близок к переходу в «Сиэтл Кракен»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц близок к переходу в «Сиэтл Кракен», сообщает журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».
Форвард выступал за «Сент-Луис» с 2012 года – это его единственный клуб в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 21 очко: забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста четыре игры.
По итогам сезона «Сент-Луис» занял четвёртое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах.
Для «Сиэтла» сезон-2021/2022 станет первым в истории. Клуб уже участвовал в драфте расширения 21 июля текущего года.
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