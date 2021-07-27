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«Сиэтл» совершил второй обмен в истории клуба, отправив Макдермида в «Колорадо»

«Сиэтл» совершил второй обмен в истории клуба, отправив Макдермида в «Колорадо»
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«Сиэтл Кракен» обменял защитника Кёртиса Макдермида в «Колорадо Эвеланш» и получил взамен выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2023, сообщает журналист Петер Боу в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Макдермид выступал за «Лос-Анджелес Кингс» и провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Для Макдёрмида «Кингс» были единственным клубом, за который он играл в НХЛ.

Ранее «Кракен» обменяли нападающего Тайлера Питлика в «Калгари Флэймз» и получили выбор в четвёртом раунде драфта-2022.

Напомним, «Сиэтл» набрал на драфте расширения состав из 30 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные усиления на рынке.

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