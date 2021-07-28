Йоэль Армиа продлил контракт с «Монреалем» на четыре года

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен объявил, что команда согласовала условия продления четырехлетнего контракта с нападающим Йоэлем Армиа. Средняя годовая стоимость сделки составляет $ 3,4 млн, сообщает официальный сайт «Канадиенс».

Хоккеист выступает за «Монреаль» с сезона-2018/2019. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 41 матч и набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету форварда восемь баллов (5+3) в 21-й встрече.

По итогам прошлого сезона «Канадиенс» заняли четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышли в плей-офф, где впервые с 1993 года дошли до финала, но уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4 в серии.