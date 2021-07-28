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Капризов и «Миннесота» не могут договориться о контракте

Капризов и «Миннесота» не могут договориться о контракте
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Российский нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» не могут достичь прогресса в переговорах по контракту, сообщает журналист Грег Вышински.

Вышински сообщает, что его источник описывает переговоры как «оглушительное молчание».

«Уайлд» не будет торопиться, поскольку Капризов не сможет подписать контракт с другим клубом НХЛ, однако у него есть возможность вернуться в КХЛ.

Ранее «Миннесота» сделала форварду квалификационное предложение.

Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

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