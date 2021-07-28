Капризов и «Миннесота» не могут договориться о контракте

Российский нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» не могут достичь прогресса в переговорах по контракту, сообщает журналист Грег Вышински.



Вышински сообщает, что его источник описывает переговоры как «оглушительное молчание».



«Уайлд» не будет торопиться, поскольку Капризов не сможет подписать контракт с другим клубом НХЛ, однако у него есть возможность вернуться в КХЛ.

Ранее «Миннесота» сделала форварду квалификационное предложение.

Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.