Капризов и «Миннесота» не могут договориться о контракте

Российский нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота Уайлд» не могут достичь прогресса в переговорах по контракту, сообщает журналист Грег Вышински.
Вышински сообщает, что его источник описывает переговоры как «оглушительное молчание».
«Уайлд» не будет торопиться, поскольку Капризов не сможет подписать контракт с другим клубом НХЛ, однако у него есть возможность вернуться в КХЛ.
Ранее «Миннесота» сделала форварду квалификационное предложение.
Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.
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