«Флорида» близка к возвращению Мамина из ЦСКА

Форвард ЦСКА Максим Мамин может вернуться во «Флориду Пантерз».

«По слухам, «Флорида» близка к соглашению о возвращении Максима Мамина из ЦСКА. Мамин провёл отличный сезон в России. С большой долей вероятности, хоккеист будет получать не больше $ 1 млн за сезон, а сам хоккеист легко войдёт в шестерку форвардов «Флайерз» на фланге», – написал журналист Франк Серавалли в «Твиттере».

Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл в НХЛ и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 очков и забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.