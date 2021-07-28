Евгений Кровопусков покинул пост гендиректора «Динамо»

Евгений Кровопусков покинул пост генерального директора московского «Динамо».
«Совет директоров удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности и поблагодарил за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея. Совет директоров предложил Евгению Анатольевичу остаться в системе клуба в качестве советника председателя Совета директоров.
Исполнение обязанностей генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва» возложено Советом директоров на первого заместителя генерального директора Харчука Анатолия Георгиевича», – написала пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где во втором раунде уступило петербургскому СКА.
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