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Евгений Кровопусков покинул пост гендиректора «Динамо»

Евгений Кровопусков покинул пост гендиректора «Динамо»
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Евгений Кровопусков покинул пост генерального директора московского «Динамо».

«Совет директоров удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности и поблагодарил за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея. Совет директоров предложил Евгению Анатольевичу остаться в системе клуба в качестве советника председателя Совета директоров.

Исполнение обязанностей генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва» возложено Советом директоров на первого заместителя генерального директора Харчука Анатолия Георгиевича», – написала пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где во втором раунде уступило петербургскому СКА.

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