Стал известен состав сборной Финляндии на сборы перед Олимпиадой. Ристолайнен не вызван

Финская хоккейная ассоциация объявила о приглашении ряда игроков НХЛ на летние сборы национальной команды Финляндии в Хямеэнлинне, сообщает Iltalehti.



Мероприятие состоится четвёртого августа.



Отметим, что в сборную не был приглашён защитник Расмус Ристолайнен, который недавно был обменян в «Филадельфию Флайерз».



Приглашение получили следующие игроки:



Вратари: Вилле Хуссо («Сент-Луис Блюз»), Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»), Каапо Кяхкёнен («Миннесота Уайлд»), Кевин Ланкинен («Чикаго Блэкхоукс»), Антти Раанта («Аризона Койотс»), Туукка Раск (не сыграет, «Бостон Брюинз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

Защитники: Яни Хаканпяя («Каролина Харрикейнз»), Миро Хейсканен, Эса Линделль, Сами Ватанен (все — «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Баффало Сэйбрз»), Олли Юолеви («Ванкувер Кэнакс»), Микко Лехтонен («Коламбус Блю Джекетс»), Нико Миккола («Сент-Луис Блюз»), Олли Мяяття («Лос-Анджелес Кингз»), Маркус Нутиваара («Флорида Пантерз»), Юусо Риикола («Питтсбург Пингвинз»), Урхо Вааканайнен («Бостон Брюинз»), Юусо Вялимяки («Калгари Флэймз»).

Нападающие: Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина Харрикейнз»), Юхо Ламмикко, Александр Барков, Ээту Луостаринен (все — «Флорида Пантерз»), Йоэль Армиа, Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен (все — «Монреаль Канадиенс»), Йоонас Донской (не сыграет, «Сиэтл Кракен»), Микаэль Гранлунд, Эрик Хаула (не приедет), Ээли Толванен (все — «Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Йоэль Кивиранта (оба — «Даллас Старз»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Каспери Капанен (не сыграет, «Питтсбург Пингвинз»), Лео Комаров («Нью-Йорк Айлендерс»), Янне Куокканен («Нью-Джерси Дэвилз»), Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс»), Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Артту Руотсалайнен («Баффало Сэйбрз»).