Ристолайнен — об обмене в «Филадельфию»: это было похоже на всплеск допинга

Защитник Расмус Ристолайнен поделился эмоциями от обмена из «Баффало Сэйбрз», где он провёл всю карьеру в НХЛ — восемь лет, в «Филадельфию Флайерз».
«От обмена были эмоциональные американские горки. Хотя давно этого хотел, в то же время было тяжело. „Баффало“ за восемь лет стал вторым домом для меня, там осталось много друзей. Тем не менее главное чувство по-прежнему — это энтузиазм.
Это новый вызов, которого я так долго ждал. Я готов приступить к делу. Обмен действительно принёс мне много энергии. Я никогда больше нигде не играл, так что это интересная ситуация во всех отношениях.
У „Филадельфии“ тот стиль игры, который мне точно подходит. Много раз мы сыграли с «Филадельфией», поэтому я знаю команду. У клуба богатая история, и когда я был моложе, я смотрел много матчей „Филадельфии“. Как город он также очень похож на Буффало: город рабочих, помешанных на спорте. Мне подходит.
Новость об обмене была похожа на всплеск допинга, хотя у меня нет такого опыта. Жаль, что это случилось в пятницу вечером, когда есть время, чтобы отдохнуть от тренировок.
Это даёт много дополнительной энергии для летних тренировок», — приводит слова Ристолайнена Yle.
- 25 июля 2021
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
-
10:18
-
09:53
-
09:33
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23
-
02:56
-
01:33
- 24 июля 2021
-
23:52
-
23:36
-
22:58
-
22:50
-
22:30