Ристолайнен — об обмене в «Филадельфию»: это было похоже на всплеск допинга

Защитник Расмус Ристолайнен поделился эмоциями от обмена из «Баффало Сэйбрз», где он провёл всю карьеру в НХЛ — восемь лет, в «Филадельфию Флайерз».

«От обмена были эмоциональные американские горки. Хотя давно этого хотел, в то же время было тяжело. „Баффало“ за восемь лет стал вторым домом для меня, там осталось много друзей. Тем не менее главное чувство по-прежнему — это энтузиазм.



Это новый вызов, которого я так долго ждал. Я готов приступить к делу. Обмен действительно принёс мне много энергии. Я никогда больше нигде не играл, так что это интересная ситуация во всех отношениях.



У „Филадельфии“ тот стиль игры, который мне точно подходит. Много раз мы сыграли с «Филадельфией», поэтому я знаю команду. У клуба богатая история, и когда я был моложе, я смотрел много матчей „Филадельфии“. Как город он также очень похож на Буффало: город рабочих, помешанных на спорте. Мне подходит.



Новость об обмене была похожа на всплеск допинга, хотя у меня нет такого опыта. Жаль, что это случилось в пятницу вечером, когда есть время, чтобы отдохнуть от тренировок.



Это даёт много дополнительной энергии для летних тренировок», — приводит слова Ристолайнена Yle.