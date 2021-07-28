«Эдмонтон» переподпишет третьего бомбардира команды на 3 года и $ 4-5 млн в год

Инсайдер и журналист TSN Боб Маккензи в преддверии открытия рынка свободных агентов поделился информацией о новом контракте 30-летнего защитника Тайсона Бэрри с «Эдмонтон Ойлерз» на своей странице в «Твиттере».



Рынок откроется сегодня, 28 июля, в 19:00 по московскому времени.



«Сегодня будет много краткосрочных соглашений (на один или два года) на сумму около $ 1 млн, плюс-минус несколько сотен тысяч, но будут и большие контракты.



Много спекуляций о Даги Хэмилтоне в «Нью-Джерси» и так далее.



Тайсон Бэрри подпишет новый контракт с «Эдмонтоном» на три года с зарплатой между $ 4 и 5 млн в год», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Бэрри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 40 результативных передач при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Ойлерз».



На его счету ещё четыре встречи и 1 (0+1) очко в плей-офф.