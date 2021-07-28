Вераге продлит контракт с «Флоридой». Сумма сделки — более $ 12 млн
Поделиться
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий Картер Вераге продлит контракт с «Флоридой Пантерз».
По информации Лебрюна, срок нового соглашения составит три года. Вераге будет получать заработную плату в размере более $ 4 млн за сезон. Таким образом, общая сумма сделки должна составить более $ 12 млн.
Срок действующего контракта игрока с кэпхитом $ 1 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.
В прошедшем сезоне Вераге принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "+24" и 31 минуте штрафного времени.
На его счету ещё шесть встреч и 3 (2+1) очка в плей-офф.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:34
-
18:29
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:30
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
13:44
-
13:37
-
12:43
-
12:00
-
11:40
Партнерский контент