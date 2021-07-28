Вераге продлит контракт с «Флоридой». Сумма сделки — более $ 12 млн

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий Картер Вераге продлит контракт с «Флоридой Пантерз».



По информации Лебрюна, срок нового соглашения составит три года. Вераге будет получать заработную плату в размере более $ 4 млн за сезон. Таким образом, общая сумма сделки должна составить более $ 12 млн.



Срок действующего контракта игрока с кэпхитом $ 1 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.



В прошедшем сезоне Вераге принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "+24" и 31 минуте штрафного времени.



На его счету ещё шесть встреч и 3 (2+1) очка в плей-офф.